Haberler

Erciyes 38 FSK'dan savunmaya takviye

Erciyes 38 FSK'dan savunmaya takviye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekibi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, son olarak Sebat Gençlikspor'da forma giyen 2001 doğumlu defans oyuncusu Halil Duman ile anlaştı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü son olarak Sebat Gençlikspor'da forma giyen Halil Duman'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nden savunmaya takviye. Geride kalan sezon Sebat Gençlikspor forması giyen 2001 doğumlu oyuncu Halil Duman, 2026-2027 sezonunda mavi-siyahlı formayı giyecek. Karadeniz ekibi Sebat Gençlikspor ile şampiyonluk yaşayan Halil Duman yeni sezonca tercihini Kayseri ekibinden yana kullandı. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, " Hoş geldin Halil Duman. Kulübümüz, daha önce 2.Lig takımlarından Ispartaspor'da oynayan ve son olarak bu sene Sebat Gençlikspor ile şampiyonluk başarısı gösteren defans oyuncusu Halil Duman ile anlaşmış bulunmaktadır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti