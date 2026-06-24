Erciyes 38 FSK'dan savunmaya takviye

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü son olarak Sebat Gençlikspor'da forma giyen Halil Duman'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nden savunmaya takviye. Geride kalan sezon Sebat Gençlikspor forması giyen 2001 doğumlu oyuncu Halil Duman, 2026-2027 sezonunda mavi-siyahlı formayı giyecek. Karadeniz ekibi Sebat Gençlikspor ile şampiyonluk yaşayan Halil Duman yeni sezonca tercihini Kayseri ekibinden yana kullandı. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, " Hoş geldin Halil Duman. Kulübümüz, daha önce 2.Lig takımlarından Ispartaspor'da oynayan ve son olarak bu sene Sebat Gençlikspor ile şampiyonluk başarısı gösteren defans oyuncusu Halil Duman ile anlaşmış bulunmaktadır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı