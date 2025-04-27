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Erciyes 38 Futbol Kulübü Son Maçında Kırıkkale FK'ya Yenildi

Erciyes 38 Futbol Kulübü Son Maçında Kırıkkale FK'ya Yenildi
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye 3. Lig 4. Grup'taki son maçında Kırıkkale FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maç, Kırıkkale Başpınar Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye 3. Lig 4. Grup'taki mücadelesini mağlubiyetle noktaladı. Mavi siyahlılar, gruptaki son maçında Kırıkkale FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Stat: Kırıkkale Başpınar

Hakemler: Osman Köksaldı, Mustafa Pelit, Ahmet Algün

Kırıkkale Futbol Kulübü: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Serkan Özen (Emin Açıkgöz Dk.83), Muharrem Öner, Adem Ercan, Yıldıray Koçal, Nurettin Çağlar, Buğra Şahiner (Sergen İlhan Dk.83), Fırat Sarı, Emre Keleşoğlu (Seyit Mehmet Söğüt Dk.87), Osman Arslantaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Çukadar, İsmail Karakaş, Mustafa Yerli (Alperen Güler Dk.71), Caner Kaban, Ethem Balcı (Emin Gökkaya Dk.84), Ayhan Gürbüz (Gürkan Arslan Dk.36), Enes Erol, Serkan Kenter (Ziyahan Erbaşı Dk.46), Batuhan Kazancı, Tayyip Kanarya (Taha Özgür Dk.71)

Goller: Nurettin Çağlar (Dk.37), Osman Arslantaş (Dk.40) (Kırıkkale Futbol Kulübü)

Sarı Kartlar: Adem Ercan (Kırıkkale Futbol Kulübü) Serkan Kenter, Ahmet Çukadar (Erciyes 38 Futbol Kulübü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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