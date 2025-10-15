Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde dün yapılan antrenman sonrası kulübün Genel Müdürü Emre Çobanoğlu'na sürpriz doğum günü yapıldı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü ligin 7. haftasında evinde oynayacağı Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde dün yapılan antrenman sonrası kulübün Genel Müdürü Emre Çobanoğlu'na sürpriz doğum günü yapıldı. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada yapılan antrenman sonrası yönetim, teknik heyet, futbolcular ve misafirlerin katılımı ile yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Emre Çobanoğlu emeği geçen herkese teşekkür etti. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Antrenman sonrası Kulüp Genel Müdürümüz Emre Çobanoğlu'nun doğum günü kutlandı" denildi. - KAYSERİ