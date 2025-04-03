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Erciyes 38 Futbol Kulübü Küme Düşme Tehlikesinden Kurtuldu

Erciyes 38 Futbol Kulübü Küme Düşme Tehlikesinden Kurtuldu
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 30 puana ulaşarak küme düşme tehlikesini atlattı. Önümüzdeki sezon da profesyonel ligde mücadele etmeye devam edecek.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 30 puana ulaşarak küme düşme tehlikesinden tamamen kurtuldu.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü; önümüzdeki sezon da yoluna devam edecek. Ordu deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran mavi siyahlılar, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala küme düşme hattından iyice uzaklaştı. Önümüzdeki sezonda da profesyonel ligde mücadele etmeyi sürdürecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, son 4 haftada Tepecikspor, Ağrı 1970spor, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kırıkkalespor ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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