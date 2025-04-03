Erciyes 38 Futbol Kulübü Küme Düşme Tehlikesinden Kurtuldu

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 30 puana ulaşarak küme düşme tehlikesinden tamamen kurtuldu.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü; önümüzdeki sezon da yoluna devam edecek. Ordu deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran mavi siyahlılar, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala küme düşme hattından iyice uzaklaştı. Önümüzdeki sezonda da profesyonel ligde mücadele etmeyi sürdürecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, son 4 haftada Tepecikspor, Ağrı 1970spor, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kırıkkalespor ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak. - KAYSERİ