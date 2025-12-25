Haberler

Erciyes 38 FK 15 maçta 17 gol attı

Güncelleme:
3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında 15 maçta 17 gol attı ve kalesinde 11 gol gördü. Çağrı Yağız Yasak, 4 golle takımın en skorer ismi oldu.

3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligin ilk yarısında oynadığı 15 maçta rakip filelere 17 gol attı. Mavi siyahlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında 15 maça çıktı. Mavi siyahlılar, bu maçlarda kalesinde 11 gol görürken rakip ağlara 17 gol attı. Bu gollere 9 farklı isim imza koydu. Erciyes 38 Futbol Kulübü adına ilk yarıda en çok gol atan isim ise 4 golle Çağrı Yağız Yasak oldu. Çağrı Yağız Yasak'ı 3'er golle Hüseyin Ekici, Mehmet Tosun takip ederken 2 golle ise Ethem Balcı bu isimleri takip eden isim oldu.

Tugay Adamcıl, İsmail Karataş, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu ve Ali Kılıç 1 golle katkı sağlayan isimler oldular. - KAYSERİ

