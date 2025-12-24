Haberler

Erciyes 38 FK, yarın Antalya'da toplanıyor

Güncelleme:
Nesine 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, 5 günlük molanın ardından Antalya'da kamp çalışmalarına başlayacak. Teknik Direktör Adem Çak yönetiminde 2 hafta sürecek kamp süresinde 4-5 yeni oyuncu takıma katılacak ve birkaç hazırlık maçı oynanacak.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol kulübü, yarın Antalya'da toplanarak kamp çalışmalarına başlayacak.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 15 haftalık ilk yarının ardından mola verdi. Mavi-siyahlılara verilen 5 günlük izin yarın sona eriyor. Teknik Direktör Adem Çak yönetiminde ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan mavi-siyahlılar kadrosuna 4-5 yeni ismi dahil etmeyi planlıyor. Yarın saat 15.30'da Antalya'da toplanacak olan mavi-siyahlılar saat 17.30'da haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 2 hafta sürecek olan Antalya kampında Erciyes 38 Futbol Kulübü 2 veya 3 hazırlık maçı oynayacak mavi-siyahlılar, sonrasında Kayseri'ye dönüp lig hazırlıklarını sürdürecek. Ligin ilk yarısını 23 puanla 5. sırada tamamlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Türk Metal 1963 SK'ya konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
