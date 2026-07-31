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Erciyes 38 FSK’nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Erciyes 38 FSK’nin yeni sezon formaları tanıtıldı
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3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezonda kullanacağı formalar tanıttı.

3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezonda kullanacağı formalar tanıttı.

2026-2027 futbol sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü kullanacağı formalar tanıtıldı. Güney Gençel, Mehmet Tosun, Çağrı Yağız Yasak, Osman Şahin ve Hakan Eren Atabey'in tanıttığı formalar klasik çubuklu, beyaz forma ve mavi forma olarak adlandırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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