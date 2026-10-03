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Erciyes 38 FSK, deplasmanda Osmaniyespor'u 4-2 mağlup ederek 3 puan aldı

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Erciyes 38 FSK, deplasmanda Osmaniyespor'u 4-2 mağlup ederek 3 puan aldı
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TFF 3. Lig 3. Grup'un 5. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, deplasmanda Osmaniyespor Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti. Mavi siyahlı takıma 3 puanı getiren golleri Fatih Yiğit Şanlıtürk, Berkay Ekici ve Çağrı Yağız Yasak (2) attı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü; ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmaniyespor Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti. Mavi siyahlı takıma 3 puanı getiren goller Fatih Yiğit Şanlıtürk, Berkay Ekici ve Çağrı Yağız Yasak (2) attı.

Hakemler: Onur Can Dolğun, Abdulsamed Yeşilbaş, Berkin Çokal

Osmaniyespor FK: Ahmet Mert İslah, Emir Miray Köksal, Ahmet Baha Bilgin, (Enes Ertuğrul dk.84), Furkan Cöcü, (Muzaffer Asker dk.84), Murat Çaydemir, Ömer Şişmanoğlu, İsmail Karakaş, Mustafa İnan, (Muhammed Kıryolcu dk.46), Berkecan Çevik, (Yakup Alkan dk.65), Mustafa Yılmaz, Burak Yıldız, (Berke Çelik dk.5)

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen, Ensar Bilir, (Hüseyin Kırıkçı dk.46), Halil Duman, Mehmet Eksik, (Berkay Ekici dk.77), Mikail Koçak, (Mehmet Tosun dk.77), Güney Gençel, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Seyit Ali Kahya dk.66), Osman Şahin, Artun Akçakın, İlkay İşler, (Çağrı Yağız Yasak dk.66)

Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk.68), Yakup Alkan (dk.74) (Osmaniyespor FK), Fatih Yiğit Şanlıtürk (dk.14), Çağrı Yağız Yasak (dk.81 ve 86 ), Berkay Ekici (dk.90+2) (Erciyes 38 FSK)

Sarı kartlar: İsmail Karakaş, Mustafa Yılmaz, Emir Miray Köksal (Osmaniyespor FK), Halil Duman, Mikail Koçak (Erciyes 38 FSK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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