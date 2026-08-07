Erciyes 38'den forvete takviye: Berkay Ekici

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yeni sezon öncesi forvete takviye yaptı.

TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yeni sezon çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi siyahlılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü dış transferde son olarak Zonguldakspor Futbol Kulübünde forma giyen 1995 doğumlu forvet Berkay Ekici'yi kadrosuna kattı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Berkay Ekici. Kulübümüz, forvet oyuncusu Berkay Ekici ile 2026/2027 futbol sezonu için anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı