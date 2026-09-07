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Erciyes 38, Sezonu Galibiyetle Açtı: Osman Şahin'den İlk Gol

Erciyes 38, Sezonu Galibiyetle Açtı: Osman Şahin'den İlk Gol
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3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 yendi. Takıma galibiyeti getiren golü 47. dakikada yeni transfer Osman Şahin kaydetti. Çorum Futbol Kulübü'nden sezon başında kadroya katılan tecrübeli oyuncu, kulüpteki ilk resmi maçında ilk golünü atarak sevince yol açtı; maç sonrası tebrikleri kabul etti.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde sezonun ilk golünü Osman Şahin attı.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonuna deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Mavi siyahlı takıma 3 puanı getiren golü 47. dakikada Osman Şahin kaydetti. Sezon başında Çorum Futbol Kulübü'nden transfer edilen tecrübeli oyuncu Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması ile çıktığı ilk maçta ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı.

Attığı golle galibiyetin mimari olan Osman Şahin maçın ardından tebrikleri tek tek kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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