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Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u 8 Ekim'de ağırlayacak

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Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u 8 Ekim'de ağırlayacak
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TFF’nin açıkladığı programa göre Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçları 6, 7 ve 8 Ekim’de oynanacak. Erciyes 38 FK, Kahta 02 Spor’u 8 Ekim saat 14.00’te Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da ağırlayacak; Kayseri ekibi, 3 hafta sonunda 7 puanla namağlup devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek Erciyes 38 FK'nın kupa maçının tarihi belli oldu. Mavi-siyahlı ekip, sahasında Kahta 02 Spor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kura çekiminde Kahta 02 Spor ile eşleşen Erciyes 38 FK, rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşma 8 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak.

Kayseri ekibi, lige iyi bir başlangıç yaparak 3 hafta sonunda topladığı 7 puan ile yoluna namağlup şekilde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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