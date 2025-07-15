Erciyes 38 FK, Yeni Sezonda Şampiyonluk Hedefliyor

Erciyes 38 FK, Yeni Sezonda Şampiyonluk Hedefliyor
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezonda şampiyonluk için hazırlıklarını sıkı tutuyor. Takım, yeniden yapılanarak tecrübeli oyuncularla güçlü bir kadro oluşturmayı planlıyor.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezonda şampiyonluk yaşamak istiyor. Teknik direktörden sportif direktöre, futbolcusundan antrenörüne kadar yeniden yapılanmaya giden mavi-siyahlılar, gözünü 2. Lige dikti. Yeni sezonda Kayserili isimlerden çok tecrübeli oyunculara yönelen Erciyes 38 Futbol Kulübü, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olmayı hedef seçti.

Erciyes 38 FK teknik sorumlusu Gökhan Ünal ve futbolcuların, nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak ediliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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