Haberler

Erciyes 38 FSK'nın kamp programı belli oldu

Erciyes 38 FSK'nın kamp programı belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 20 Temmuz'da Bolu'da başlayacak. Kampın üçüncü etabı ise Kayseri'de yapılacak.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz'da başlayacak. Mavi-siyahlı ekip, Bolu'da çalışmalarını sürdürecek.

TFF 3. Lig mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 20 Temmuz'da ilk iki etabı Bolu'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı ise ise Kayseri'de yapılacak.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız 2026-2027 sezonu yaz kampı için 20 Temmuz pazartesi günü Bolu'da toplanacak. Aynı gün ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, ilk iki etabı Bolu'da tamamlayacak. Üç etaptan oluşacak kamp programında son etap Kayseri'de yapılacak. Hazırlık maçı programı bilgilendirmesi ilerleyen günlerde yapılacak" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi

Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu