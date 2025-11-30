Erciyes 38 FK ve Mazıdağ Fosfatspor 1-1 Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Erciyes 38 FK, sahasında Mazıdağ Fosfatspor ile 1-1 sonuçlanan bir maça imza attı. Goller, Erciyes'ten Çağrı Yağız'ın penaltısı ve Mazıdağ'dan Samet'in attığı golle kaydedildi.
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Emrah Uluçay, Denizcan Şahin
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Ahmet Kağan, Eren, Hüseyin, Utku, Çağrı Yağız, Batuhan, Alperen (Dk.82 Mahir), Berke, Berat (Dk.56 Utkan), Sarp
MAZIDAĞ FOSFATSPOR: Ali – Mehmet, Ahmet, Tolga, Emir (Dk.81 Mehmet Ali), Erdi, Samet, Kaan (Dk.73 Utkan), Furkan Özdemir (Dk.85 Furkan Bilden), Melik Ahmet, Fatih (Dk.71 Mertcan)
GOLLER: Dk.63 Çağrı Yağız (P) ( Erciyes 38 FK) Dk.33 Samet (Mazıdağ Fosfatspor)
SARI KARTLAR: Çağrı Yağız ( Erciyes 38 FK) Mehmet, Erdi, Mehmet Ali (Mazıdağ Fosfatspor)
