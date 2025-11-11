Erciyes 38 FK, Peş Peşe İki Beraberlik Aldı

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, peş peşe iki kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK; ligde üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Son haftalarda galibiyet hasretini sürdüren mavi beyazlı ekip, oynadığı karşılaşmada rakibiyle puanları paylaştı. Önce sahasında 12 Bingölspor ile ardından da deplasmanda Kırşehir ekibiyle 1-1 berabere kalan mavi siyahlılar, ligdeki 5. beraberliğini aldı.

17 puanla 3. sırada buluna Erciyes 38 Futbol Kulübü; bu hafta sahasında Mazıdağı Fosfatspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ