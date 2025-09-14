Haberler

Erciyes 38 FK, Osmaniyespor ile 1-1 Berabere Kaldı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK, ligin 2. haftasında Osmaniyespor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Erciyes 38 FK'nın golünü kaptan Tugay Adamcıl attı.

Stat: Osmaniye Cevdetiye Stadı

Hakemler: Mehmet Alperen Güçyetmez, İsmail Semih İleri, Yakup Yapıcı

Osmaniyespor Halil Yiğit Yitmez, Utku Öztürk, Ahmet Cem Abaş (Nevzat Gezer dk. 89), Köksal Ayaydın, M. Eşref Bayansal, Berke Çelik, İdris Güneş, Recep Çoban (Atakan Özdemir dk. 72), Yavuz Koç (Volkan Diyenli dk. 90+2), Yunus Nas

Erciyes 38 FK: M.Yasin Atıcı, Ahmet Kağan Malatyalı, M. Eren Arıkan, İsmail Karataş, M. Enes Doğan (Utku Burak Kunduzcu dk. 39), Güney Gençel, Hüseyin Ekici (Eren Kaya dk. 46), Tugay Adamcıl (Utkan Gökçen dk. 89), Çağrı Yağız Yasak (Ali Kılıç dk. 46), Ethem Balcı

Goller: Yunus Nas (dk. 45+3) (Osmaniyespor), Tugay Adamcıl (dk. 42) (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
