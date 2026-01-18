Haberler

Osmaniyespor FK: 5-0

Osmaniyespor FK: 5-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, sahasında Osmaniyespor FK'yı 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Utku Burak, Serdar ve Artun'dan geldi.

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Emre Küçük, Veysel Batuhan Dursun, Kerem Şenneyli

ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Eren Arıkan, Ahmet Kağan, Hüseyin Ekici, Muhammed Doğan(Dk.81 Batuhan), Berke Kayar, Utku Burak, Fatih Yiğit (Dk.69 Caner), Çağrı Yağız (Dk.74 Ethem), Artun (Dk.81 Batuhan), Serdar (Dk.74 Utkan).

OSMANİYESPOR FK: Furkan - Ömer Memiş, Levent Kolkısa,(Dk.70 Utman Kemal), Yavuz Koç, İdris Güneş, Gökdeniz Varol, Köksal Ayaydın, Volkan Diyenli(Dk.35 Mustafa), Ahmet Abaş(Dk.70 Taha Erdem), Berkecan Çevik(Dk.Dk.35 Yunus), Eyüphan Çinemre(Dk.57 Enes).

GOLLER: Dk.12 Utku Burak, Dk.31-33 Serdar, Dk.42 - 61 Artun ( Erciyes 38 FK)

SARI KARTLAR: Eren, Berke ( Erciyes 38 FK)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK, sahasında ağırladığı Osmaniyespor FK'yı 5-0'lik skorla mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırı: Aracına GPS yerleştirilmiş, 37 mermiyle vurulmuş

Kağıthane'deki kalaşnikoflu infazda kan donduran detaylar ortaya çıktı
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur