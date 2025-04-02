Erciyes 38 FK, Orduspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin erteleme maçında deplasmanda Orduspor 1967 A.Ş.'yi 2-1 mağlup etti. Mavi-siyahlı takıma 3 puanı getiren golleri Ethem Balcı ve Hüseyin Fıstıkcı kaydetti.

Stat: Yeni Ordu Stadyumu

Hakemler: Kaan Kara, Selim Göksu, Harun Günaydın

Orduspor 1967 A.Ş.: M. Can Tuncer, Oğulcan İnanç, Uğur Kurt, Osman Şahin, Ömer Alper Tatlısu, Alperen Aydın, Hamit Bayraktar, Mert Denizli (Mehmet Albayrak dk. 46), (Salih Polatdemir dk. 90+2), Metin Sevinç (Doğancan Aynacı dk. 46), Cevatcan Ekinci, İsmail Kayalı (Taha Gür dk. 70)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar, Berkay Sizer, İsmail Karataş, Hüseyin Ekici (Taha Özgür dk. 86), Ethem Balcı (Tayyib Kanarya dk. 62), Hüseyin Fıstıkcı (Yaşar Kavas dk. 86), Ayhan Gürbüz (Gürkan Arslan dk. 76), Enes Erol, Batuhan Kazancı, Caner Kaban

Goller: Ömer Alper Tatlısu (dk. 80) (Orduspor 1967 A.Ş.), Ethem Balcı (dk. 4), Hüseyin Fıstıkcı (dk. 43) (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: Ömer Alper Tatlısu, Mert Denizli, Doğancan Aynacı, Mehmet Bayraktar (Orduspor 1967 A.Ş.), Kadem Burak Yaşar (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ