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Erciyes 38 FK'nın Türkiye Kupası rakibi Kahta 02 Spor oldu, maçlar Kayseri'de oynanacak

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Erciyes 38 FK'nın Türkiye Kupası rakibi Kahta 02 Spor oldu, maçlar Kayseri'de oynanacak
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Erciyes 38 FK, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekibi Kahta 02 Spor ile eşleşti; maçlar 6-8 Ekim 2026 tarihlerinde Kayseri'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün rakibi Kahta 02 Spor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden katılan olmadı. Mavi-siyahlılar 2. Eleme Turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden Kahta 02 Spor ile eşleşti.

2. eleme turu maçları 6-7-8 Ekim 2026 tarihlerinde Kayseri'de oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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