Erciyes 38 FK, Kırşehirspor ile 1-1 Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. haftasında Erciyes 38 FK, deplasmanda Kırşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta son dakikalarda yaşanan gollerle 4 puan kaybeden Erciyes, son 2 maçında uzatmada yediği gollerle dikkat çekti.
Stat: Kırşehir Ahi
Hakemler: Onur Bingöl,Beran Yalçın, Furkan Çakır
Kırşehir FK: Orhan Kurşun, Caner Uzun, Yusuf Ali Çakır, Emre Karakaya (Emre Kars dk. 82), Ümit Bayraktar, Hüseyin Can Öztürk (Mustafa dk. 83), Tolga Şahin (Taha dk. 82), Deniz Karadeniz (Çağdaş dk. 61), Ali Karakaya (Alihan dk. 65), Mustafa Aköz, Hasan Türkyılmaz
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Enes Doğan (Batuhan Kazancı dk. 49), Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, Güney Gençel, Eren Arıkan, Eren Kaya (Sarp Ekinci dk. 80), Hüseyin Ekici, Ali Kılıç, Tugay Adamcıl, Ethem Balcı (Utku Gökçe dk. 88)
Goller: Ümit Kars (dk. 90+1) (Kırşehirspor), Eren Kaya (dk. 50) (Erciyes 38 FK)
Sarı kartlar: Tolga Şahin (Kırşehirspor), Hüseyin Ekici, Ahmet Kağan Malatyalı, M.Eren Arıkan (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ