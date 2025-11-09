Haberler

Erciyes 38 FK, Kırşehirspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Erciyes 38 FK, Kırşehirspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. haftasında Erciyes 38 FK, deplasmanda Kırşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta son dakikalarda yaşanan gollerle 4 puan kaybeden Erciyes, son 2 maçında uzatmada yediği gollerle dikkat çekti.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. haftasında Erciyes 38 FK, deplasmanda Kırşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-siyahlılar son 2 maçta uzatmada yediği goller ile 4 puan kaybetti.

Stat: Kırşehir Ahi

Hakemler: Onur Bingöl,Beran Yalçın, Furkan Çakır

Kırşehir FK: Orhan Kurşun, Caner Uzun, Yusuf Ali Çakır, Emre Karakaya (Emre Kars dk. 82), Ümit Bayraktar, Hüseyin Can Öztürk (Mustafa dk. 83), Tolga Şahin (Taha dk. 82), Deniz Karadeniz (Çağdaş dk. 61), Ali Karakaya (Alihan dk. 65), Mustafa Aköz, Hasan Türkyılmaz

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Enes Doğan (Batuhan Kazancı dk. 49), Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, Güney Gençel, Eren Arıkan, Eren Kaya (Sarp Ekinci dk. 80), Hüseyin Ekici, Ali Kılıç, Tugay Adamcıl, Ethem Balcı (Utku Gökçe dk. 88)

Goller: Ümit Kars (dk. 90+1) (Kırşehirspor), Eren Kaya (dk. 50) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: Tolga Şahin (Kırşehirspor), Hüseyin Ekici, Ahmet Kağan Malatyalı, M.Eren Arıkan (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.