Erciyes 38 FK –Kırıkkale FSK: 3-2

3'üncü Lig 2'inci grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, sahasında Kırşehir FSK'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Artun, Serdar Yiğit ve Fatih atarken, Kırşehir'in gollerini Çağdaş ve Ozan kaydetti.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Hasan Kaçar, Semih Kocaman, Erdinç Tufan

ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Ahmet, Utkan, Utku, Muhammed, Çağrı Yağız (Dk.90 Batuhan), Güney, Mehmet (Dk.74 Ethem), Hüseyin (Dk.74 Fatih), Serdar ((Dk.74 Caner) Dk.90 Ozan), Artun

KIRŞEHİR FSK: Orhan – Yunus, Caner, Emre, Ozan, Tunahan (Dk.50 Ali), Batuhan (Dk.60 Alihan), Çağdaş (Dk.88 Yunus Emre), Mustafa (Dk.88 Hüseyin), Tolga (Dk.60 Güney), Ümit

GOLLER: Dk.41 Artun, Dk.45+2 Serdar Yiğit ve Dk.87 Fatih ( Erciyes 38 FK) Dk.4 Çağdaş ve Dk.90+7 Ozan ( Kırşehir FSK)

SARI KARTLAR: Serdar, Güney, Kadem Burak, Batuhan ( Erciyes 38 FK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti

Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak

Bölge alev alev! 7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı

Milyonların beklediği kritik toplantıya geldiler, sonuç ne olacak?
Genç kadını 'Kızını göreceksin' diye kandırıp 4. kattan aşağı attı

Genç kadını "Kızını göreceksin" diye kandırıp 4. kattan aşağı attı
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti

Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
Süper Lig'de ilginç anlar! Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti

Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti