Haberler

Kırıkkale FK: 1-0

Kırıkkale FK: 1-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da ağırladığı Kırıkkale FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçta Hüseyin Ekici'nin attığı golle galip gelen Erciyes, önemli bir üç puan aldı.

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Çağlar Demirkıran, Hamza İnal

ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin –Ahmet Kağan, Utkan Gökçen, Güney Günçel, Muhammed Doğan, Hüseyin Ekici(Dk.82 Burak Efe), Utku Burak, Mehmet Tosun(Dk.72 Berke), Artun Akçakın(Dk.72 Ali Kılıç), Serdar Yiğit(Dk.46 Caner), Ethem Balcı(Dk.72 Ozan)

KIRIKKALE FK: Canberk Yurdakul– İsmail Kara, Baran Karagöz(Dk.46 Mümin), Serdar Güncü, Şerafettin Bodur(Dk.78 Bahadır), Okan Deniz(Dk.78 Osman Burak), Şahin Şafakoğlu, Ömer Şişmanoğlu, Muhlis İstemi, Bedirhan Salih(Dk.56 Ethem), Furkan Akın(Dk.69 Enes).

GOL: Dk.1 Hüseyin Ekici ( Erciyes 38 FK)

SARI KARTLAR: Mehmet, Artun, Muhammed Yasin ( Erciyes 38 FK) Bedirhan, Şahin ( Kırıkkale FK)

KIRMIZI KART: Dk.36 Utku Burak ( Erciyes 38 FK)

3'üncü Lig 2'inci Grup'ta yer alan Erciyes 38 FK, sahasında konuk ettiği Kırıkkale FK'yı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
İran, Abraham Lincoln uçak gemisini vurdu! ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Gençlerbirliği ve Kayserispor yenişemedi

Taraftarın gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler