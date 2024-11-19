Erciyes 38 FK Kalecisi Kadem Yaşar: 'Mücadelemizi sahaya yansıtarak kazandık'

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü Kalecisi Kadem Yaşar; Edirnespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Mücadelemizi sahaya yansıtarak kazandık" dedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde Edirnespor galibiyetinin keyfi yaşanıyor. Müsabakanın en başarılı isimlerinden birisi olan Erciyes 38 FK Kalecisi Kadem Yaşar, mücadeleyi bırakmadıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kadem Yaşar, 1-0 kazandıkları maç sonrası yaptığı açıklamada; "Grupta kolay rakip yok. Zor mücadele olacağı belliydi. Her takım, birbirinden puan alabiliyor. Biz, mücadele eden bir takımız. Yine mücadeleyi bırakmadık. Yine mücadelemizi sahaya yansıtarak kazandık" dedi.

Maçın 90+2. dakikasında yaptığı kritik kurtarış ile ilgili olarak da, "Benim işim kurtarmak ve önemli bir kurtarış yaptım. Takımın başarısında katkım olması beni ekstra mutlu etti. Sahada mücadele eden herkesin ayağına, yüreğine sağlık" yorumu yaptı. - KAYSERİ