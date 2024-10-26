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Erciyes 38 FK, İzmir Çoruhluspor'u 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Erciyes 38 FK, İzmir Çoruhluspor'u 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında sahasında İzmir Çoruhluspor'u 3-2 mağlup etti. Maç, Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Erciyes'in gollerini Fevzi Can Bozkuş ve Hüseyin Ekici atarken, İzmir'in golleri Uğur Can'dan geldi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında sahasında ağırladığı İzmir Çoruhluspor'u 3-2 yendi.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Burak Akdağ, Cem Mustafa Akpınar, Burak Savaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Çukadar (Dk.56 Gürkan Arslan), İsmail Karakaş, Yaşar Kavas (D.46 İhsan Uğur Göktaş), Berkay Sizer, İsmet Yazgan, Caner Kaban, Ekrem Kayılıbal, Hüseyin Ekici (Dk.90 Alperen Elmas), Hüseyin Fıstıkcı (Dk.85 Murat Şimşek), Taha Yeşilbaş (Dk.46 Fevzi Can Bozkuş)

İzmir Çoruhluspor: Mustafa Gürbüz, İsmet Kavuştu, Fatih Cerlek (Dk.85 Recep Gül), Sancar Yıldırım, Zeynullah Türkay (Dk.80 Umut Sözen), Yusuf Talga (Dk.80 Fuat Duran), Erhan Şentürk, Halil İbrahim Keleş, Anıl Arıcıoğlu, Uğur Can, Berkant Alpşanlı

Goller: Fevzi Can Bozkuş Dk.70 (pen) ve 77, Hüseyin Ekici Dk.80 (Erciyes 38 FK) Uğur Can Dk.43 ve 67 (İzmir Çoruhluspor)

Sarı Kartlar: Berkay Sizer, Fevzi Can Bozkuş (Erciyes 38 FK) Yusuf Talga, İsmet Kavuştu, Uğur Can, Umut Sözen (İzmir Çoruhluspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Ekici Fevzi Can Uğur Can Erciyes 3-sayfa Futbol İzmir Spor

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