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Erciyes 38 FK, Şanlıurfaspor ile Karşılaşacak

Erciyes 38 FK, Şanlıurfaspor ile Karşılaşacak
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Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Erciyes 38 FK, ikinci hazırlık maçında yarın saat 17.00'de 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Kayseri ekibi, 9 ve 13 Ağustos'ta diğer hazırlık maçlarını oynayacak; kamp çalışmalarını 14 Ağustos'ta tamamlayıp iki gün izin yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da kamp yaparak sürdüren 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ikinci hazırlık maçında yarın Şanlıurfaspor ile oynayacak.

Bu sezon lige şampiyonluk parolası ile hazırlanan Erciyes 38 FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor. Kayseri ekibi, ikinci hazırlık maçında yarın 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile saat 17.00'da karşı karşıya gelecek. Mavi-siyahlı takım 9 Ağustos ve 13 Ağustos tarihlerinde diğer hazırlık maçlarını oynarken rakipler ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kampta oynadığı ilk hazırlık maçında Katar 2. Lig ekiplerinden Al Bidda ekibini 2-0 yenen Erciyes 38 FK, ikinci etap kamp çalışmalarını 14 Ağustos'ta yapacağı antrenman ile tamamladıktan sonra oyuncularına 2 gün izin verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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