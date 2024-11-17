Üye Girişi
Haberler

Erciyes 38 FK, Edirnespor’u 1-0 Mağlup Etti

Erciyes 38 FK, Edirnespor’u 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Erciyes 38 FK, evinde oynadığı karşılaşmada Edirnespor'u 1-0 yenerek 3 puan kazandı. Maçın tek golü 37. dakikada Hüseyin Fıstıkçı'dan geldi.

3. Lig 4. Grup'ta ligin 11. haftasında Erciyes 38 FK evinde oynadığı maçta Edirnespor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mavi siyahlı takımı 3 puanı getiren golü 37. dakikada Hüseyin Fıstıkçı attı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: M.Taha Onat, Semih Kocaman, Cihat Sevi

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar (Ekrem Kayılıbal dk.61), Berkay Sizer, İsmail Karataş, İhsan Uğur, Ayhan Gürbüz (Fevzi Can Bozkuş dk.52), İsmet Yazgan (Yaşar Kavas dk.61), Hüseyin Ekici, Ethem Balcı (Gürkan Arslan dk.84), Hüseyin Fıstıkçı (Murat Şimşek dl.84)

Edirnespor: Hüseyin Genç, Ensar Bilir, Emre Güsel (Efe Yüceer dk.86), Kemal Can, Bahri Can (Emre Ş. dk.70), Fatih Ergen, Yunus Özdemir (Yusuf Özdemir dk.86), Yağız Berkay (Bertuğ Başdemir dk.46), Ömercan Ö., Berkay Ceylan, Mustafa Apardı

Gol: Hüseyin Fıstıkçı (dk.37) (Erciyes 38 FK)

Sarı kart: İsmet Yazgan, Kadem Burak Yaşar (Erciyes 38 FK), Fatih Figen (Edirnespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretine Türkiye'den izin çıkmamış

 AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için 'FETÖ' benzetmesi

AK Partili Varank'tan teğmenler için dikkat çeken "FETÖ" benzetmesi
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi? Uzak Şehir oyuncuları kimdir? Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı? Nihat Zeybekci Atatürk sözleri ne, Atatürk' ne dedi (AK Parti)? Teşkilat 121. bölüm fragmanı yayınladı mı? Teşkilat 120. bölüm tek parça full HD izle! Teşkilat CANLI izle! TRT 120. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün kim potada? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu? İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.