Erciyes 38 FK, Diyarbekirspor beraberliği sonrası oyuncularına iki gün izin verdi

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Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK'da oyunculara iki gün izin verilirken, takım yarın toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Ligin üçüncü haftasında deplasmanda oynadığı maçta Diyarbekirspor ile golsüz berabere kalan Erciyes 38 FK'da maçın ardından oyunculara iki gün izin verildi. Dün ve bugünü dinlenerek geçirecek olan Mavi-Siyahlı oyuncular yarın toplanarak çalışmalara başlayacak. Ligin 4. haftasında 27 Eylül Pazar günü kendi sahasında Kırıkkale FK ekibini konuk edecek olan Kayseri temsilcisi yarın 16.30'da TÜFAD Tesisleri'nde haftanın ilk çalışmasını yapacak.

Erciyes 38 FK, ligin ilk 3 haftasını namağlup geçerken 7 puan ile 6. sırada bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı