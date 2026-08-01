Erciyes 38 FK’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye forma hediyesi

Türkiye 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy, yönetim kurulu üyeleri ile ziyarette bulunduğu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye üzerinde ismi yazılı olan forma hediye etti.

Ziyarette Kulüp Başkanı Latif Ersoy'un yanı sıra Başkan Vekili Mert Açıkalın, As Başkan Mustafa Tutgun ve Kulüp Sözcüsü Volkan Çolak hazır bulundu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Latif Ersoy, "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'yi, Erciyes 38 FK yönetimimizle birlikte ziyaret ettik. Genel Başkanımız, kulübümüzün kurumsal kimliği ve logosuna atıfta bulunarak, Bu takım bizim takımımız. Desteklerinin her zaman bizimle olduğunu belirterek, sezon sonunda şampiyon olarak yeniden ziyaret etmemizi istedi. Biz de sözümüzü verdik.

O kupayı sezon sonunda Liderimize götüreceğiz. İnşallah Erciyes 38 FK şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı