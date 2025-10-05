Haberler

Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 Mağlup Etti

Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 Mağlup Etti
Nesine 3. Lig 2. Grup'un 5. haftasında Erciyes 38 FK, evinde ağırladığı Ağrı 1970 Spor'u 2-0'lık skorla geçerek puanını artırdı. Goller Ethem Balcı ve Ahmet Kağan Malatyalı'dan geldi.

Hakemler: Hikmet Ayberk Tan Tiryaki, Sabri Üstünel, Mertcan Tezcan

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, İsmail Karataş, Muhammed Eren Arıkan, Sarp Ekinci (Utkan Gökçen dk. 89), Tugay Adamcıl (Hüseyin Ekinci dk. 70), Utku Burak Kunduzcu, Mehmet Tosun, Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak (Alperen Öztaş dk. 84), Ethem Balcı (Batuhan Kazancı dk. 89)

Ağrı 1970 SK: Vedat Böyükgül, Ramazan Karakurt (Hivan Özkurt dk. 62), Emre Yaşar, Kerem Yaşa, Ertuğrul Usta, Fatih Mehmet Ekinci (Emirhan Yılmaz dk. 87), Yusuf Şengüler (Yasin Güvenoğlu dk. 75), Tayfun Çulha, Mesih Kayabaş (Muhammed Dursun dk. 62), Muhammet Kılıç, Emir Aydın

Goller: Ethem Balcı (dk.20), Ahmet Kağan Malatyalı (dk.90+3) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: İsmail Karataş, Çağrı Yağız Yasak, Kadem Burak Yaşar (Erciyes 38 FK) Ramazan Karakurt, Kerem Yaşa, Vedat Böyükgül (Ağrı 1970 Spor) - KAYSERİ

