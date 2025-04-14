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Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 SK ile 2-2 Berabere Kaldı

Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 SK ile 2-2 Berabere Kaldı
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Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, deplasmanda Ağrı 1970 SK ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele vere Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, deplasmanda oynadığı maçta Ağrı 1970 SK ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Ağrı Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu

Hakemler: Muhammed Taha Onat, Abdullah Polat, Ahmet Fındık

Ağrı 1970 SK: Vedat Böyükgül, Fatih Mehmet Ekinci, Mahmut Kabul, Emrah Tacir (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 87), Efe Binici, Barış Şen, Osman Yıldırım, Oğuzhan Eskiköy (Habib Biçer dk. 87), Ahmet Öztürk (Okan Karaman dk. 46), Emir Aydın, Hivan Öztürk (Hüseyin Bektaş dk. 74)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar (Alperen Elmas dk. 70), Caner Kaban, İsmail Karataş, Batuhan Kazancı, Berkay Sizer, İsmet Yazgan, Enes Erol, Ethem Balcı (Mustafa Yerli dk. 88), Gürkan Arslan (Taha Özgür dk. 59), Tayyib Kanarya

Goller: Efe Binici (dk. 27), Osman Yıldırım (dk. 45) (Ağrı 1970 SK), Ethem Balcı (dk. 14), Tayyib Kanarya (dk. 82) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: Emrah Tacir, Osman Yıldırım (Ağrı 1970 SK) - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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