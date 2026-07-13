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Erciyes 38 FK kadroyu kurdu

Erciyes 38 FK kadroyu kurdu
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Türkiye 3. Lig takımı Erciyes 38 FK, 2026-2027 sezonu için iç ve dış transferde toplam 21 oyuncu ile anlaştı. Takım, hazırlıklara 20 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.

Erciyes 38 FK, iç ve dış transfer çalışmaları çerçevesinde 21 futbolcu ile sözleşme yaptı.

Türkiye 3. Lig takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü; 2026-2027 futbol sezonu için kadro yapılanmasını sürdürüyor. Mavi siyahlılar, transfer çalışmaları neticesinde 21 oyuncu ile anlaşmaya vardı. Erciyes 38 FK'dan yapılan açıklamaya göre; iç transferde Artun Akçakın, Çağrı Yağız Yasak, Mehmet Tosun, Güney Gençel, Ali Kılıç, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Batuhan Özgan, Burak Efe Arslan, Yağız Efe Dere, Utkan Gökçen ve Caner Kaban ile dış transferde ise Mehmet Eksik, Osman Şahin, Seyit Ali Kahya, İlkay İşler, Mertcan Dağlı, Kemal Çetinkaya, Ensar Bilir, Hakan Eren Atabey, Halil Duman ve Kerem Yandal ile sözleşme imzaladı.

Mavi-siyahlılar, lig hazırlıklarına teknik direktör Adem Çak yönetiminde 20 Temmuz'da Bolu'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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