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Erciyes 38, 9. haftada Bitlis 1916'ya 4-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı

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Erciyes 38, 9. haftada Bitlis 1916'ya 4-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı
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Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Bitlis 1916'ya 4-0 yenilerek 9. haftada ilk mağlubiyetini aldı. Mavi-siyahlılar haftayı puansız kapatıp 20 puanla 6. sırada bulunuyor.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligde 9. müsabakasında ilk mağlubiyetini aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü; ilk yenilgisini aldı. Ligin ilk 9. haftasında deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübüne 4-0 mağlup olarak alan mavi-siyahlılar haftayı puansız kapattı. Ligde geride kalan 9. hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor.

Namağlupluk unvanını yitiren Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 10. haftasında 07 Kasım Cumartesi günü evinde 1964 Silifkespor Kulübünü konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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