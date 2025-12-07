Haberler

Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Erciş Örenespor: 6 Çaldıranspor: 1

Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Erciş Örenespor: 6 Çaldıranspor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nda Erciş Örenespor, sahasında Çaldıranspor'u 6-1'lik farklı bir skorla yenerek sezonun 2. haftasını başarılı bir şekilde tamamladı. Maçı Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da izledi.

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Erciş Örenespor sahasında konuk ettiği Çaldıranspor'u 6-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 2. hafta karşılaşmasında, Ercis Örenespor sahasında Çaldıranspor'u konuk etti. Erciş İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Kaymakam Murat Karaloğlu, Erciş Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar ile birlikte izledi. Maç boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulunduran ev sahibi takım, maçı 6-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Kaymakam Karaloğlu, maçın ardından sporcuları gösterdikleri başarılı performanstan dolaylı tebrik ederek sezon boyunca başarılar diledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.