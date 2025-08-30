Eray Yazgan: "Kerem transferinde Avrupa listesine engel çıkaracak bir tutumumuz olmayacak"

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili ön alım hakkını kullanmayacaklarını ve Fenerbahçe'nin Kerem'i Avrupa Ligi kadrosuna yazması için engel çıkarmayacaklarını belirtti.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine ilk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Yazgan, "Böyle anlamlı bir günde Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçın coşkulu ve birlik ruhuyla geçmesini diliyoruz. Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 3. sezonuna başladı. Ciddi takviyeler de yaptılar. Geçtiğimiz 2 sezonda ortalamanın üstünde bir performans gösterdiler. Böylece hoca tercihiyle istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Umarım futbolseverlere keyifli, tartışmadan uzak, harika bir maç izlettirip bu sezonki 4. galibiyetimizi alırız" diye konuştu.

"Kerem transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutumumuz olmayacak"

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer sürecinde kendilerinin ön alım hakkını kullanmayacaklarını belirten Yazgan, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarından çıktığımız zaman bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' öne geçiyor olmalı. Galatasaray, Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olamayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 5 yıldızı, iki tane Avrupa Kupası ve onlarca başarıyla bugün gelinen noktada Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun hamisidir. Galatasaray Kulübü Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışsak da rakibimizi bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takımın hocasına kızıp, takıma oyuncu göndermemeye kadar işi götürme cüretini ortaya koymaları, bizimle aynı yöne bakmadıklarının göstergesi. Geçen sene, kendilerini kaybettikleri bir gün sosyal medyada tweet attılar. O tweette 'Bize ahlak dersi veremezler' şeklinde bitiyor. Galatasaray, Türk insanı ve ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğru yolu gösterip ahlak dersi veriyor. Sonuç olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Bu vesileyle Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Samsunspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Barış Alper sürecinde bir değişiklik yok"

Barış Alper'in transfer süreciyle ilgili geçen haftadan bu yana değişik bir durum olmadığını söyleyen Eray Yazgan, "Barış Alper Yılmaz, geçen hafta hocamızın söylediği gibi hem Türk milli takımı hem de Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Transfer süreci kendisini yorduğu için hocamız bugün kendisini kadroya almamak gibi bir tercihte bulundu. Bu bir süreç. Galatasaray süreci devam ediyor. Avrupa kupalarına kayıt 2 Eylül'e kadar devam ediyor. Barış Alper Yılmaz sürecinde de pek bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.

"Bu seneye Avrupa'da daha üst turlara gitmek hedefiyle çıktık"

Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendiren Yazgan, "Şampiyonlar Ligi'nde takımlar zaten ya şampiyon olmuş ya da ülkesinde başarılı olmuş takımlar. İlk torbadan çektiğimiz takımlar zaten İngiltere'nin son 8-9 yılında şampiyon olmuş iki takım. Hiç kolay rakipler değil. Ama Galatasaray da aynı şekilde o takımlar için hiç kolay değil. Bu seneye Avrupa'da daha üst turlara gitmek hedefiyle çıktık. Bunlara yorum yapmak için çok erken ama amacımız, kadro yapılanmamız tamamen bunun üzerine kurulu" sözlerini kullandı.

"Kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde duruluyor"

Kaleci transferiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü de aktaran Eray Yazgan, "Her şeyden önce bugün kalemizi Günay Güvenç koruyacak. Son 2 senede Galatasaray'a katkıları çok büyük. Geçen sene son dönemde, Türkiye Kupası sürecinde ne kadar büyük katkılar verdiği hepinizce malum. Monaco'daki kura çekiminde Başkan Vekilimiz Abdullah Kavukcu'nun da belirttiği üzere kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde ilerliyoruz. Bunlardan optimum derecede Galatasaray'a faydalı olacak, en doğru ismi teknik heyetimiz tercih edecektir. 2 Eylül Salı akşamına kadar da süreci tamamlayacaklardır" açıklamasında bulundu.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun transferi sürecinde Fenerbahçe'den herhangi bir yetkilinin kendilerinden ön alım hakkını kullanmamaları yönünde rica bulunup bulunulmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yazgan, "Bu süreç Benfica ile bizim aramızda geçen bir süreç. Fenerbahçe Spor Kulübü bizim muhatabımız değil. Dolayısıyla herhangi bir arama olmadı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL