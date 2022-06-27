Eray Şamdan Cezayir'de madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eray Şamdan Cezayir'de madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Eray Şamdan Cezayir'de madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'na katılan Darıca Belediyesi'nin milli sporcusu Eray Şamdan altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'na katılan Darıca Belediyesi'nin milli sporcusu Eray Şamdan altın madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün sporcusu Eray Şamdan, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Karate Branşında Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkan Şamdan, kariyerinin ilk Akdeniz Oyunları Şampiyonluğuna kavuştu.

Karate A Milli Takımı ve DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan, milli sporcular ile güzel bir uyum yakaladıklarını ve bu uyumun başarıyı da tetiklediğini ifade etti.

"Darıca Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Başarılı sporcuyu tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Darıca Belediyesi olarak sporun birçok branşına yatırım yapıyoruz. Tabi karate bizim en başarılı olduğumuz branşlardan biri. Eray kardeşimizle ne kadar gurur duysak az. Olimpiyatlardaki başarısının ardından geçtiğimiz ay Avrupa şampiyonluğunu da kazanan Eray, başarısını Akdeniz Oyunlarındaki altın madalya ile taçlandırdı. Bir kez daha genç sporcumuzu ve antrenörümüzü, kulüp yönetimimizi tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Eray Şamdan Akdeniz Cezayir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title