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Enner Valencia, taburcu oldu

Enner Valencia, taburcu oldu

Spor Haberleri

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 14. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştıktan sonra yerde kalan ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan Enner Valencia, taburcu oldu.

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 14. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştıktan sonra yerde kalan ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan Enner Valencia, taburcu oldu.

Sivasspor maçında sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fenerbahçeli golcü oyuncu Valencia taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı oyuncu, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabilecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Sivasspor Valencia Spor Haberler

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