Enis Bardhi: Tecrübem sayesinde daha sakin kalabiliyorum

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Enis Bardhi, tecrübesi dolayısıyla sahada daha sakin kalabildiğini, özellikle de duran toplarda iyi şut atabildiğini belirtti.

Kuzey Makedonyalı futbolcu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, Trabzonspor'daki her şeyin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu, lig şampiyonu olmuş bir takıma geldiğini her yönüyle hissettiğini anlattı.

Bardhi, geçen yıl işlerin istediği gibi gitmediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü ben şöyle bir insanım; eğer katkı veremediysem kazansak da kaybetsek de iyi oynasak da kötü oynasak da kendimi üzgün ve kötü hissediyorum. Geçen yıl, haftalar geçtikçe üzüntüm daha da artıyordu. Bu ne kulüple ne de kişilerle ilgiliydi, üzüntümün sebebi kendi adıma yardım edemiyor ya da takıma katkı veremiyor olmaktı. Zaman geçtikçe daha iyiye gitmeyi, kafamı daha rahatlatmayı ve akışına bırakmayı öğrendim. Sonrasında da adım adım en iyi yapabildiğim şekilde oynamaya başladım."

Kendisine, "Ne olursa olsun hep mutlu olacağım." dediğini aktaran Bardhi, "Çünkü yaklaşık bir yıl gibi uzunca bir süreç boyunca iyi hissetmemiştim. Bu yıl daha iyi başladık diye düşünüyorum, umuyorum işler istediğimiz gibi gider. Bir planımız var ve önümüzde yapmamız gereken önemli işlerimiz var. ve sezon sonunda da bunları başardığımızı görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Enis Bardhi, İspanya'da oynadığı dönemde Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'den sonra frikikten en fazla gol atan oyuncu olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birisiyle bir karşılaştırmaya sokulmak bile tabii ki iyi hissettiriyor. Kendimi çok iyi ve gururlu hissediyorum. Her gün daha fazla çalışma ve ona yaklaşabilme hırsını veriyor bu durum. ve henüz 22 yaşındayken bir sezonda 7 frikik golü attığında ister istemez biraz havalı bir duruş da oluyor. Çünkü gençsin ve nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Ama şu an hayatımda en sakin olduğum, en iyi süreci yaşadığım bir dönemdeyim. Geçmişe dönüp baktığımda yaptıklarımdan gurur duyuyorum diyebiliyorum."

"Hayatım boyunca öğrenmeye, kendimi geliştirmeye devam edeceğim"

Hayatı boyunca öğrenmeye, kendisini geliştirmeye devam edeceğini kaydeden Bardhi, "Öğrenmek istiyorum, daha iyi hale gelmek istiyorum, daha iyi bir insan olmak, daha iyi bir oyuncu olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bardhi, özellikle duran top kullanırken yaptığı vuruşlar ve isabet yüzdesi dolayısıyla kendisine "keskin nişancı" diye hitap edenler olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Artık 29 yaşında olduğum için daha tecrübeliyim, orta sahada o sakinliği gösterebiliyorum, final pasını verebiliyorum, bire bir pozisyonlara girebiliyorum, iyi şut atabiliyorum özellikle de duran toplarda. Kendimden bahsetmeyi, iyi yönlerimden bahsetmeyi gerçekten hiç sevmiyorum ama sanıyorum bu saydığım yönlerim, kulüplerin bana olan ilgisini sağlıyor."

Çocukken Manchester United'ı çok sevdiğine, idolünün de Cristiano Ronaldo olduğuna dikkati çeken Bardhi, "Ben futbolu çok seviyorum, izlemeyi de çok seviyorum böyle 'Kimseyle değişmem, bütün gücümle savunurum' dediğim bir idolüm yok ama Messi, Messi'dir." ifadelerini kullandı.

Bardhi, VAR sisteminin varlığının kendisini mutlu ettiğini de belirterek, "Çünkü gerekli çizgiler çekiliyor, penaltı olup olmadığına bakılıyor. Ama zaman geçtikçe de oyunun normalleşmesine çok izin verilmiyor gibi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.