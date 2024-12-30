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Engin Fırat: Kupalar kazanabileceğim bir proje arıyorum

Engin Fırat: Kupalar kazanabileceğim bir proje arıyorum
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Haberler
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Kenya Milli Takımı ile olan sözleşmesini fesheden teknik direktör Engin Fırat, gelecekte kupalar kazanabileceği yeni projeler aradığını açıkladı. Kenya'da geçirdiği başarılı dönemi ve karşılaştığı zorlukları değerlendiren Fırat, Suudi Arabistan'daki gelişmelere de dikkat çekti.

Teknik Direktör Engin Fırat, kariyer planlamasıyla ilgili, "Önümüzdeki süreçte kupalar kazanabileceğim, yeni bir rekabet içerisinde başarılar elde edebileceğim bir proje içerisinde yer almak istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kenya Milli takımıyla olan sözleşmesini, bir yıl daha süresi olmasına rağmen tek taraflı fesheden Türk Teknik Direktör Engin Fırat, gelecek planlarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"Kenya'da maç yapamadık"

Kenya'da çok başarılı bir dönem geçirdiniz, özellikle FIFA'dan gelen cezanın ardından yeniden bir takım oluşturdunuz ve tarihi sonuçlar ve başarılar elde ettiniz. Ayrılma kararı zor olmadı mı?

"Evet Kenya Milli Takımıyla gerçekten ülke tarihi için önemli başarılar elde ettik. Açıkçası çok kolay da olmadı, arkasında büyük emek ve fedakarlıklar barındırıyor. Stadyum sorunu yüzünden tüm maçlarımızı yurtdışında ve deplasmanda oynamak zorunda kalmak da önemli sorunlarımızdan biriydi. Bu benim Afrika kıtasındaki ilk görevimdi. Ayrılmak zor bir karar olsa da kesinlikle güzel anılarla hatırlayacağım bir tecrübe oldu."

"Kupalar kazanabileceğim bir proje içerisinde yer almak istiyorum"

Geçtiğimiz hafta Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı. Size de Suudi Arabistan'dan her zaman bir ilgi olduğunu biliyoruz. Yeni rota Arap yarımadası mı?

"Suudi Arabistan son yıllarda yaptıkları yatırımlarla oldukça rekabetçi bir lige sahip oldu. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı da bu gelişimin devam edeceğini tahmin edebiliyoruz. Uluslararası alanda çalıştıkça ve başarılar elde ettikçe dikkat çekmeniz de çok normal hale geliyor ve ilgi de arkasından doğal olarak geliyor. Henüz kesinleşmiş bir anlaşmam yok ama önümüzdeki süreçte kupalar kazanabileceğim, yeni bir rekabet içerisinde başarılar elde edebileceğim bir proje içerisinde yer almak istiyorum tabii ki."

Tüm maçlarını deplasmanda oynayan Engin Fırat'ın tarihe geçen Kenya Milli Takımı karnesi:

Milli Takım tarihinde yurt dışında kazanılan ilk kupa (Mart 2024, Malawi)

Kenya tarihinde en fazla deplasman galibiyeti alan teknik direktör

8 maçlık rekor namağlup seri (2024 yılında tamamı Kenya dışında oynanan 10 maçta yalnızca Kamerun mağlubiyeti)

Kenya tarihinde ülke dışında resmi maçlarda alınan en farklı galibiyet (Seyşeller: 5-0)

Asya şampiyonu Katar'a karşı deplasmanda galibiyet (2-1)

Eski Avrupa şampiyonu Rusya'ya karşı son dakikada yenilen golle alınan beraberlik (2-2)

Afrika şampiyonu Fildişi Sahili karşısında yine taraftar desteğinden yoksun alınan beraberlik (0-0) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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