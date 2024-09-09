Pep Guardiola'dan Engin Altan Düzyatan'a büyük sürpriz

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester City'nin antrenmanını ziyaret etti.

GUARDIOLA'DAN YAKIN İLGİ

Düzyatan, kendisinin ve oğlunun Guardiola ile olan bu özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Emir Aras, İspanyol teknik adam Pep Guardiola ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne'a forma imzalattı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınlayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada, "Beni ve oğlumu ağırladığınız için teşekkür ederim, bizim için inanılmaz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.