Pep Guardiola'dan Engin Altan Düzyatan'a büyük sürpriz
Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi ziyaret ederek takımın antrenmanına izledi. Emir Aras, Teknik direktör Pep Guardiola ve Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne ile bir araya gelerek forma imzalattı. Ünlü oyuncu da kendileriyle yakından ilgilenen Guardiola ve İngiliz ekibine teşekkür etti.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester City'nin antrenmanını ziyaret etti.
GUARDIOLA'DAN YAKIN İLGİ
Düzyatan, kendisinin ve oğlunun Guardiola ile olan bu özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Emir Aras, İspanyol teknik adam Pep Guardiola ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne'a forma imzalattı.
ÜNLÜ OYUNCUDAN TEŞEKKÜR MESAJI
Ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınlayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada, "Beni ve oğlumu ağırladığınız için teşekkür ederim, bizim için inanılmaz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.