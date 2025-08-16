Engin Aksöz, Bursaspor ve Eskişehirspor Maçında Anıldı

Engin Aksöz, Bursaspor ve Eskişehirspor Maçında Anıldı
Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Engin Aksöz'ü Bursaspor ve Eskişehirspor arasında düzenlenen dostluk maçında anma töreniyle andı. Aksöz'ün ailesi ve meslektaşları, onun anısı için birlikte toplandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin 7 Temmuz'da yaşamını yitiren önceki dönem genel sekreteri ve gazeteci Engin Aksöz, meslektaşlarınca anıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden gazeteci Engin Aksöz (73) için Bursaspor ile Eskişehirspor arasında Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda oynanan dostluk karşılaşması öncesinde basın tribünde anma töreni düzenlendi.

Yıllarını geçirdiği basın tribününde kızı Selen Aksöz ve oğlu Yağız Aksöz de yerini alarak babalarının görev yaptığı koltukta Engin Aksöz'ü andı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Bursa Şube Başkanı Ümit Akkuş'un da katıldığı törende TSYD Bursa Şubesi üyeleri ve gazeteciler, Aksöz'ü alkışlarla andı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
