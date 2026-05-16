Engelliler Haftası'nda özel sporcular üniversite öğrencileriyle buluştu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Ankara Bilim Üniversitesi işbirliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun açılış törenine federasyon başkanı Birol Aydın ile Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir katıldı.

Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğindeki programda özel sporcular ile üniversite öğrencileri masa tenisi, bilek güreşi ve basketbol branşlarında düzenlenen etkinliklerde yer aldı.

Özel sporcuların toplum içerisindeki yeri, sporun birleştirici gücü ve farkındalık çalışmalarının önemi vurgulanan etkinlik kapsamında Ankara Bilim Üniversitesi öğrencileri ile Down Basketbol Milli Takımı arasında dostluk maçı da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Aydın, "Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte özel sporcularımız ile üniversite öğrencilerimizin aynı ortamda buluşması, birlikte spor yapması ve sosyal bağ kurması bizler adına son derece kıymetlidir. Sporun birleştirici gücüyle farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz. Özel sporcularımıza her alanda destek olan ve her zaman yanımızda bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.