Atakum'da engelliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun'da Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından "Engelli Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Atakum sahili Türkiş mevkiinde başlayan ve çok sayıda Atakum Kent Konseyi üyesinin katıldığı yürüyüşe Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu da eşlik etti. "Sokakta olmak istiyoruz", "Engelsiz erişim haktır", "Engelsiz insanca yaşam istiyoruz" dövizleri taşıyan katılımcılar, Çobanlı İskelesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüş ve basın açıklamasına Atakum Belediyesi Başkan Vekili Şefaattin Sağdış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, CHP Atakum Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarıkaş, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi, Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emircan Kuyumcu, Atakum Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Fatma Üzer ve çok sayıda engelli ile engelli aileleri katıldı. Basın açıklamasının ardından, Çobanlı İskelesi'nde sahne alan Grup Ezgi Dem'in şarkılarıyla engelliler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Engelliler adına açıklama yapan Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, "Hepimiz yarının engelli adayıyız" sözlerinin yerine "Eşit vatandaşlık" bilinciyle toplumu dönüştürme zamanının geldiğini vurguladı. Döktür, "Ulu Önder Mustafa Kemal'in sözümüzü kendimize görev bilerek; bugün 'Dinlenmemek üzere yola çıkıyoruz' Önce Atakum'u, sonra Samsun'u ve sonrasında ise tüm Türkiye'yi engelliler için daha yaşanılabilir yapana kadar sürecek mücadelemizi yine bugün buradan geleceğin kenti Atakum'dan ilan ediyoruz. Öznenin yani bizlerin yok sayıldığımız ortamda oluşturulan kanunlar, yönetmelik ve kurumlar problemlere çözüm olmak yerine var olan problemlerimizi daha da derinleştirmektedir. Yine bugün buradan sizleri; engelli hakları mücadelesine el vermeye davet ediyoruz. Yerel yönetimiyle, kanun yapıcıyla, STK'lar, inisiyatifler, platformlar, aktivistler, engelli bireyler ve aileleriyle beraber mücadelemizi büyütmeye, öznenin söz hakkını hakim kılmaya davet ediyoruz. Engelsiz şehirleri, erişilebilir mekanları tesis etmek adına hep beraber bu mücadeleye katılalım. Sözlerimi bitirmeden önce size şu şiirle veda etmek istiyorum. 'Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" dedi.

"Hep birlikte çalışmamız gerekiyor"

Engellilere destek olmak için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise "Atakum'a hem güneşi getirdik hem de engellilere farkındalık sağladık. Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisimize bu muhteşem organizasyonu için teşekkür ediyoruz. Onlarla her zaman beraberiz ve onlara imkan verildiğinde ne kadar başarılı birer birey olduklarını görüyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor