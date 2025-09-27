Haberler

Energa Start Elblag, Trabzon Ortahisar Belediyespor'u 39-32 Mağlup Etti

Güncelleme:
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Energa Start Elblag, Trabzon Ortahisar Belediyespor'u 39-32'lik skorla mağlup etti. İlk yarıda Trabzon ekibi 18-16 önde kapatırken, ikinci yarıda Polonya temsilcisi etkili bir performans sergileyerek maçı kazandı. Rövanş maçı 29 Eylül'de oynanacak.

İki takım arasında yapılan anlaşma gereği Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzon Ortahisar Belediyespor'un 18-16 üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci yarıda daha etkili olan Polonya temsilcisi, maçı 39-32 kazandı.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 29 Eylül Pazartesi günü aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
