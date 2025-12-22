La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'de büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Endrick'in yeni adresi belli oldu.

6 AYLIĞINA LYON'DA

19 yaşındaki Brezilyalı santrfor Endrick, 6 aylığına kiralık olarak Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu. Yapılan anlaşmada genç oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu konulmadı.

MAAŞININ YARISINI REAL MADRİD KARŞILAYACAK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, genç oyuncunun maaşının yarısını karşılayacak. Endrick'in sezon sonunda Real Madrid'e geri döneceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 3 maçta giyen genç futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Endrick'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.