Endrick'in yeni adresi belli oldu
Real Madrid forması giyen Endrick, 6 aylığına kiralık olarak Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu. Genç oyuncu, sezon sonunda İspanyol kulübüne geri dönecek.
- Endrick, 6 aylığına kiralık olarak Real Madrid'den Lyon'a transfer oldu.
- Endrick'in transfer anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.
- Endrick'in maaşının yarısı Real Madrid tarafından karşılanacak.
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'de büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Endrick'in yeni adresi belli oldu.
6 AYLIĞINA LYON'DA
19 yaşındaki Brezilyalı santrfor Endrick, 6 aylığına kiralık olarak Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu. Yapılan anlaşmada genç oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu konulmadı.
MAAŞININ YARISINI REAL MADRİD KARŞILAYACAK
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, genç oyuncunun maaşının yarısını karşılayacak. Endrick'in sezon sonunda Real Madrid'e geri döneceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasını 3 maçta giyen genç futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Endrick'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.