Endrick'in yeni adresi belli oldu

Endrick'in yeni adresi belli oldu
Real Madrid forması giyen Endrick, 6 aylığına kiralık olarak Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu. Genç oyuncu, sezon sonunda İspanyol kulübüne geri dönecek.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'de büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Endrick'in yeni adresi belli oldu.

6 AYLIĞINA LYON'DA

19 yaşındaki Brezilyalı santrfor Endrick, 6 aylığına kiralık olarak Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu. Yapılan anlaşmada genç oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu konulmadı.

MAAŞININ YARISINI REAL MADRİD KARŞILAYACAK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, genç oyuncunun maaşının yarısını karşılayacak. Endrick'in sezon sonunda Real Madrid'e geri döneceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 3 maçta giyen genç futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Endrick'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
