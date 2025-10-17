Haberler

En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur
Forbes, 2025-26 sezonu için dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, son on yılda altıncı kez listenin ilk sırasına yerleşti. Toplam yıllık geliri 280 milyon dolar olarak tahmin edilen Ronaldo'yu, Inter Miami formasıyla MLS'te oynayan Lionel Messi ve Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema takip ediyor.

Forbes, 2025-26 sezonu için dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Zirvede bir kez daha Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo yer aldı.

RONALDO ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Forbes'un 2025-26 sezonu için güncellediği "En Çok Kazanan Futbolcular" listesinde zirve yeniden Cristiano Ronaldo'nun oldu.

Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu, son on yılda altıncı kez listenin ilk sırasına yerleşti. Ronaldo'nun toplam yıllık geliri, saha içi ve sponsorluk kazançları dahil 280 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu başarı, yıldız futbolcunun "futbol tarihinin ilk milyarderi" ilan edilmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

MESSI VE BENZEMA İLK ÜÇTE

Listenin ikinci sırasında Inter Miami formasıyla MLS'te kariyerine devam eden Lionel Messi bulunuyor. Arjantinli süperstarın yıllık gelirinin 130 milyon dolar olduğu açıklandı. Üçüncü sırada ise Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema yer aldı. Benzema'nın yıllık kazancının 104 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

MBAPPÉ VE HAALAND TAKİPTE

Real Madrid formasıyla kariyerine devam eden Kylian Mbappé, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Onu Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland beşinci sırada takip etti. Real Madrid'den Vinicius Jr altıncı, Liverpool'dan Mohamed Salah ise yedinci sırada yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN ETKİSİ BÜYÜYOR

İlk 10 listesinde Suudi Arabistan temsilcilerinden bir başka isim daha yer aldı. Ronaldo'nun Al Nassr'daki takım arkadaşı Sadio Mané, yıllık 54 milyon dolar kazancıyla sekizinci sırada kendine yer buldu.

GENÇ YILDIZLAR DA LİSTEDE

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yıllık gelirine göre dokuzuncu sırada yer aldı. Onu Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal izledi. Henüz 17 yaşındaki Yamal, 43 milyon dolarlık yıllık kazancıyla dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girmeyi başardı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
