En pahalı futbolcu Süper Lig'den! UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli 11'i açıklandı
Türk takımlarının Avrupa macerası başlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde en değerli ilk 11 açıklandı. Bu sezon turnuvanın en değerli futbolcusu, 100 milyon euroluk değeriyle sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen oldu.
Transfermarkt, UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli futbolcularından oluşturulan ilk 11'i açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı kadronun en değerli futbolcusu olarak dikkat çekti.
ZİRVE OSİMHEN'İN
İşte değer sırasına göre UEFA Avrupa Ligi'nin en pahalı 11'i;
- 11- Costa-Porto: 45 milyon euro
- 10- Zubimendi-Real Sociedad: 50 milyon euro
- 9- Van de Ven-Tottenham: 55 milyon Euro
- 8- Mainoo-Manchester United: 55 milyon euro
- 7- Hojlund-Manchester United: 65 milyon euro
- 6- Romero-Tottenham: 65 milyon Euro
- 5- De Ligt-Manchester United: 65 milyon euro
- 4- Maddison-Tottenham: 70 milyon euro
- 3- Nico Williams-Athletic Bilbao: 70 milyon euro
- 2- Bruno Fernandes-Manchester United: 70 milyon euro
- 1- VICTOR OSIMHEN-GALATASARAY: 100 milyon euro
OSİMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI
Sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 2 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.