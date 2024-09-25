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En pahalı futbolcu Süper Lig'den! UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli 11'i açıklandı

En pahalı futbolcu Süper Lig'den! UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli 11'i açıklandı
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Türk takımlarının Avrupa macerası başlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde en değerli ilk 11 açıklandı. Bu sezon turnuvanın en değerli futbolcusu, 100 milyon euroluk değeriyle sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen oldu.

Transfermarkt, UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli futbolcularından oluşturulan ilk 11'i açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı kadronun en değerli futbolcusu olarak dikkat çekti.

ZİRVE OSİMHEN'İN

İşte değer sırasına göre UEFA Avrupa Ligi'nin en pahalı 11'i;

  • 11- Costa-Porto: 45 milyon euro
  • 10- Zubimendi-Real Sociedad: 50 milyon euro
  • 9- Van de Ven-Tottenham: 55 milyon Euro
  • 8- Mainoo-Manchester United: 55 milyon euro
  • 7- Hojlund-Manchester United: 65 milyon euro
  • 6- Romero-Tottenham: 65 milyon Euro
  • 5- De Ligt-Manchester United: 65 milyon euro
  • 4- Maddison-Tottenham: 70 milyon euro
  • 3- Nico Williams-Athletic Bilbao: 70 milyon euro
  • 2- Bruno Fernandes-Manchester United: 70 milyon euro
  • 1- VICTOR OSIMHEN-GALATASARAY: 100 milyon euro

En pahalı futbolcu Süper Lig'den! UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli 11'i açıklandı

OSİMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 2 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Victor Osimhen Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

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