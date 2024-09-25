En pahalı futbolcu Süper Lig'den! UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli 11'i açıklandı

Transfermarkt, UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli futbolcularından oluşturulan ilk 11'i açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı kadronun en değerli futbolcusu olarak dikkat çekti.

ZİRVE OSİMHEN'İN

İşte değer sırasına göre UEFA Avrupa Ligi'nin en pahalı 11'i;

11- Costa-Porto: 45 milyon euro

Costa-Porto: 45 milyon euro 10- Zubimendi-Real Sociedad: 50 milyon euro

Zubimendi-Real Sociedad: 50 milyon euro 9- Van de Ven-Tottenham: 55 milyon Euro

Van de Ven-Tottenham: 55 milyon Euro 8- Mainoo-Manchester United: 55 milyon euro

Mainoo-Manchester United: 55 milyon euro 7- Hojlund-Manchester United: 65 milyon euro

Hojlund-Manchester United: 65 milyon euro 6- Romero-Tottenham: 65 milyon Euro

Romero-Tottenham: 65 milyon Euro 5- De Ligt-Manchester United: 65 milyon euro

De Ligt-Manchester United: 65 milyon euro 4- Maddison-Tottenham: 70 milyon euro

Maddison-Tottenham: 70 milyon euro 3- Nico Williams-Athletic Bilbao: 70 milyon euro

Nico Williams-Athletic Bilbao: 70 milyon euro 2- Bruno Fernandes-Manchester United: 70 milyon euro

Bruno Fernandes-Manchester United: 70 milyon euro 1- VICTOR OSIMHEN-GALATASARAY: 100 milyon euro

OSİMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 2 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.