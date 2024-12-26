En-Nesyri'nin bonservisi için eşi benzeri görülmemiş rakam

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca transferini bitirmek için geri sayıma geçerken, Suudi Arabistan ekibinin görüşmeler sırasında sarı-lacivertlilerden Youssef En-Nesyri'yi istediği iddia edilmişFaslı golcüyü satmaya sıcak bakmayan yönetimin fikrini değiştirecek rakam ortaya çıktı.

40 MİLYON EUROYA GÖRÜŞMELER BAŞLAR

Sezon başında kadrosuna rekor bedelle kattığı En-Nesyri'yi bırakmak istemeyen ve kısa bir süre önce yine Suudi Arabistan ekibinden gelen 35 milyon euroyu reddeden Fenerbahçe, 40 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda Faslı yıldızın transferi için Al Nassr ile masaya oturarak satış için görüşmelere başlama kararı aldı.

BU RAKAMA GİDERSE REKOR KIRACAK

Söz konusu transfer, 40 milyon euro bandından bir rakama biterse tarihine geçecek. 27 yaşındaki golcü, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak ve rekor kıracak. Bu alanda zirveyi 30'ar milyon euroyla Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey ve sarı-lacivertlilerden Premier Ligi ekibi Brighton'ın yolunu tutan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu paylaşıyor.

EN-NESYRI'NIN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilerek Türk futbolunun en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 3 asist yaparak 12 gollük skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Faslı golcünün takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.