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En-Nesyri'nin bonservisi için eşi benzeri görülmemiş rakam

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Anderson Talisca için gün sayan Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'ye Brezilyalı yıldızın takımı Al Nassr talip olmuştu. İlk etapta Faslı yıldızı satma planı olmayan ve 35 milyon euroyu geri çeviren sarı-lacivertli yönetimin, 40 milyon euroya görüşmelere başlayabileceği öne sürüldü. En-Nesyri, bu rakama satılırsa Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca transferini bitirmek için geri sayıma geçerken, Suudi Arabistan ekibinin görüşmeler sırasında sarı-lacivertlilerden Youssef En-Nesyri'yi istediği iddia edilmişFaslı golcüyü satmaya sıcak bakmayan yönetimin fikrini değiştirecek rakam ortaya çıktı.

40 MİLYON EUROYA GÖRÜŞMELER BAŞLAR

Sezon başında kadrosuna rekor bedelle kattığı En-Nesyri'yi bırakmak istemeyen ve kısa bir süre önce yine Suudi Arabistan ekibinden gelen 35 milyon euroyu reddeden Fenerbahçe, 40 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda Faslı yıldızın transferi için Al Nassr ile masaya oturarak satış için görüşmelere başlama kararı aldı.

BU RAKAMA GİDERSE REKOR KIRACAK

Söz konusu transfer, 40 milyon euro bandından bir rakama biterse tarihine geçecek. 27 yaşındaki golcü, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak ve rekor kıracak. Bu alanda zirveyi 30'ar milyon euroyla Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey ve sarı-lacivertlilerden Premier Ligi ekibi Brighton'ın yolunu tutan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu paylaşıyor.

EN-NESYRI'NIN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilerek Türk futbolunun en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp 3 asist yaparak 12 gollük skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Faslı golcünün takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

En-Nesyri'nin bonservisi için eşi benzeri görülmemiş rakam
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Fener'in tüm satışları kolpa kim verir buna bu parayı

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Haber YorumlarıErgün Kun:

35 bile süper hemem satın gitsin

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Haber Yorumlarıelmor:

karapara yükleniyor.... ferdi çöpüne 30 milyon vermişlerdi hatırlayın... ulan kerem 12 milyona satıldı kimi kandırıyorsunuz... ali koç ve acun, bir gün hesap vereceksiniz!.

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Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Parayı aristokrat Araplar ele alınca böyle oluyor işte. Buna 40 milyon verecek tek akıl böylesi ARAP AKLIDIR! :))

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Haber YorumlarıErcan Taşcı:

Bu çöpe 40 mn Euro değil 40 TL bile haram enayiler

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Haber YorumlarıValorant null:

Ali Koç, taraftarın nasıl çalışacağını çok iyi biliyor :) 15 milyon veren çıksın özel jetle teslim ederler ama başarı masalı lazım başkanıma

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Fenerbahçe den giderse ve oyunu ona göre oynayacak bit takım olursa başarılı okur. Biz de kafa ustunlugubolan birisine orta bile yapılmadığı için. Basari beklemek çok zor.

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Haber YorumlarıOzgur Free:

Buna inanan varsa beynini bir doktora götürsün baktırsın

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Haber Yorumlarıcemil adıyaman:

kim kaç lira veriyorsa bu çöpü satin

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