Üye Girişi
Haberler

Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelse de teknik direktör Jose Mourinho'nun liste başına koyduğu dünyaca ünlü futbolcu ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i gözüne kestirdi. Bonservisi için 30 milyon euro istenen Hırvat orta saha için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Kovacic'in İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. İngiliz basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan dünya ünlü yıldızı duyurdu.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA KOVACIC VAR

The Sun, Fenerbahçe'nin orta saha için Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği ve ilk tercihinin Kovacic olduğu belirtildi.

En-Nesyri'den sonra o geliyor! İşte Jose Mourinho'nun transfer listesinin başına yazdığı dünya yıldızı

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.

KOVACIC'İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek. Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic ülkesi adına 5 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester City FC Jose Mourinho Jose Mourinho Manchester Fenerbahçe Fenerbahçe Dünya Futbol Spor Haberler

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

 İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Bakmadan Geçme

Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, Oğuzeli, Araban 28-29 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Kulu, Hadim, Emirgazi 28-29 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Serik, Kumluca 28-29 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 28-29 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Sincan, Bala 28-29 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 29 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 29 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Temmuz günün maçları nereden izlenir? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi?
Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title