En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Komorlar karşısında kazanılan maçta yedek kalan En-Nesyri, oyuna sonradan girmesine rağmen gol bulamadı ve tarihi rekora ortak olma fırsatını kaçırdı.

FAS KOMORLAR'I 2 GOLLE GEÇTİ

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ilk maçında Fas, Komorlar'ı 2-0 mağlup etti. Fas'a galibiyeti getiren goller 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi. Karşılaşmanın 11. dakikasında Sofiane Rahimi'nin kaçırdığı penaltı da dikkat çekti.

EN-NESYRİ YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat mücadelede 90 dakika sahada kalırken, Youssef En-Nesyri maça yedek kulübesinde başladı. Golcü oyuncu, 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu ancak skor katkısı sağlayamadı.

FARAS'IN REKORUNA ORTAK OLAMADI

Afrika Uluslar Kupası'nda daha önce 5 gol atan Youssef En-Nesyri, turnuva tarihinin en golcü Faslı oyuncusu olan Ahmed Faras'ın 6 gollük rekoruna ortak olmayı hedefliyordu. Ancak ilk maçta gol sevinci yaşayamayan En-Nesyri, bu fırsatı ileri maçlara bıraktı.

EL KAABİ'NİN GOLÜ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Maça En-Nesyri'nin yerine ilk 11'de başlayan Ayoub El Kaabi'nin 74. dakikada attığı rövaşata golü büyük beğeni topladı. El Kaabi'nin bu performansı, En-Nesyri'nin ilk 11'deki yerini de zorlaştırdı.