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Dünyanın en çok taraftarı olan takımları belli oldu! İşte Türkiye'de zirvenin sahibi

Dünyanın en çok taraftarı olan takımları belli oldu! İşte Türkiye'de zirvenin sahibi
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Alman istatistik kurumu Statista'nın yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri açıklandı. Statista'nın verilerine göre ilk sırada 500 milyon taraftarla Real Madrid yer aldı. Türkiye'den Galatasaray 35 milyonla ilk 20'ye girerek zirvede yer aldı. Fenerbahçe'nin taraftar sayısı 30 milyon, Beşiktaş'ın ise 20 milyon olarak açıklandı.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği şeylerin arasında yer alan kulüplerin taraftar sayısı ortaya çıktı. Alman istatistik kurumu Statista, dünya üzerinde en çok taraftarı olan kulüpleri araştırarak verilerini yayınladı.

TÜRKİYE'DE GALATASARAY ZİRVEDE

Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerde zirvey İspanyol ekipleri alırken ilk 20'de Türkiye'den 3 takım yer aldı. Ayrıca listenin hazırlık aşamasında tribün doluluk oranları, sosyal medya hesapları, anlık etkileşimler ve küresel satışların baz alındığı kaydedildi.

Yapılan araştırmalara göre ilk 5 sıra ve Türk takımlarının ilk 20'deki yeri şu şekilde;

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Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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